Солдаты ВСУ промазали, пытаясь применить американский ПТРК

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24 ноября 2021, 17:34 Источник: greenchelman-3.livejournal.com

Попытки бойцов ВСУ применить американские противотанковые комплексы «Джавелин» против сил ополчения на Донбассе оказались неудачными. Как сообщил источник газеты «Известия», в обоих случаях, которые были зафиксированы в ЛДНР, ракеты не достигли своих целей.

"Обстрелу подверглась не бронетехника, а укрепления на блокпостах. Боеприпасы не попали в цель", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее глава подкомитета Верховной рады Украины по оборонной промышленности Игорь Копытин заявил, что ВСУ получили согласие США на использование «Джавелинов» на Донбассе, отметив, что Киев вправе задействовать любые средства силы для «защиты своей земли».

Напомним, российский военкор Дмитрий Стешин скептически оценил вероятность задействования ВСУ американских противотанковых комплексов. Журналист указал на отсутствие каких-либо свидетельств того, что украинских военных обучают применению «Джавелинов», назвав поставки ПТРК пиар-кампанией.

Стешин указывает на отсутствие каких-либо фото- или видео-подтверждений того, что украинским военным доверили столь сложные и дорогие ракетные комплексы.

"Курс обучения до 10 недель и должен повторяться раз в квартал. Обучение командиров включает в себя не только технологию FGM-148 Javelin, но и основы тактического развертывания и интеграции в блок. Если бы такие процессы шли в реальности, интернет был бы завален фотографиями с телефонов ВСУшников, кривляющихся с «Джавелинами»", – полагает журналист.

Военкор отметил, что сегодня в Сети можно найти лишь фотографии экс-президента Украины Петра Порошенко, который позирует с транспортно-пусковым контейнером американского противотанкового комплекса.

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