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Гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса должна завершиться в 2022 году

, 20:56 Источник: РИА Новости

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса должна завершиться в 2022 году
медик, фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал примерные сроки окончания пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Я думаю, спустя 2 года, мы лучше знаем вирус, и нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году»,- высказал он.

Гебрейесус отметил, что сейчас самое главное – применять те эффективные средства, которые имеются в распоряжении, включая вакцины и другие меры защиты здравоохранения. Также он призывает устранить неравенство в распределении препаратов против коронавируса.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что пандемия может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что в настоящий момент мир, вероятно, переживает самую сложную ее часть. Кроме того, бизнесмен считает, что смертность от коронавирусной инфекции снизится к следующему лету. 

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