Билл Гейтс предположил, что показатели смертности от коронавируса снизятся к лету 2022 года

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18 ноября 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

Билл Гейтс, фото: Cbs/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что смертность от новой коронавирусной инфекции снизится к лету 2022 года. По его словам, сейчас об этом можно говорить из-за успешного использования современных методов лечения, в частности, вакцинации.

«Может, цифры опустятся даже ниже показателей при сезонном гриппе - это случится, если не возникнет неожиданностей вроде появления новых штаммов, этого никогда нельзя исключать»,- высказал он во время выступления на Новом экономическом форуме Майкла Блумберга.

Гейтс считает, что выравнивание показателей по заболеваемости и смертности от коронавируса и от гриппа станет сигналом к полному восстановлению экономики. При этом предприниматель добавил, что в ближайшем будущем перед человечеством встанет задача борьбы с новыми разновидностями гриппа. Он призывает людей сохранить свои наработки по лечению инфекции, «чтобы не допустить новой пандемии из-за мутаций этого заболевания».

Ранее Билл Гейтс уже говорил, что только сверхэффективная вакцина от коронавируса вернет нормальную жизнь.

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