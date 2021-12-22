Глава МИД ФРГ призвала вернуться к диалогу с Россией

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22 декабря 2021, 16:56 Источник: РИА Новости

Анналена Бербок, Фото: Stefan Boness/Ipon via www.imago/globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости вернуться за стол переговоров в нормандском формате и созыв совета Россия-НАТО, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

«Моя озабоченность велика, но это означает и то, что каждый миллиметр собственных действий должен быть устремлен к диалогу. Это означает, что сделаны предложения, которые не являются основой для наших переговоров, что нужно говорить сообща»,- пояснила дипломат.

Бербок отметила, что возвращение к переговорам в формате нормандского формата и созыв совета Россия-НАТО позволит «говорить сообща и позаботиться о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации, поскольку этот большой кризис можно решить только путем диалога».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов к встрече с Москвой в любом формате.

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