Глава МИД ФРГ призвала вернуться к диалогу с Россией

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости вернуться за стол переговоров в нормандском формате и созыв совета Россия-НАТО, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
«Моя озабоченность велика, но это означает и то, что каждый миллиметр собственных действий должен быть устремлен к диалогу. Это означает, что сделаны предложения, которые не являются основой для наших переговоров, что нужно говорить сообща»,- пояснила дипломат.
Бербок отметила, что возвращение к переговорам в формате нормандского формата и созыв совета Россия-НАТО позволит «говорить сообща и позаботиться о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации, поскольку этот большой кризис можно решить только путем диалога».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов к встрече с Москвой в любом формате.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.