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Зеленский заявил, что Киев готов встретиться с Москвой в любом формате

, 19:18 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что Киев готов встретиться с Москвой в любом формате
президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos/dpa

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 декабря, заявил, что в настоящий момент у него нет общения с главой России Владимиром Путиным, однако Киев готов к встрече с Москвой в любом формате.

Владимир Зеленский уточнил, что они с Владимиром Путиным оба не звонят друг другу. "Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу", – подчеркнул украинский лидер и добавил, что Киеву нужно, чтобы российская сторона заявила о готовности к переговорам.

Зеленский уточнил, что Украина готова встречаться с Российской Федерацией в любом формате, в частности, о прямом диалоге тет-а-тет.

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