Скабеева: Зеленский готов ввести любые антироссийские санкции, чтобы «Путин не нападал»

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20 декабря 2021, 18:33

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление украинского лидера Владимира Зеленского о введении антироссийских санкций. Глава государства во время своей речи перепутал слова «превентивные» и «примитивные».

«Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции! При этом в своем обращении он их назвал «примитивными»… Примитивные-превентивные… Какая разница!» - написала журналистка в своем Телеграм-канале.

По ее словам, Зеленскому просто хочется вводить больше санкций, чтобы президент РФ Владимир Путин «не нападал».

Ранее Зеленский сообщил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в любом формате из-за ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2».

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