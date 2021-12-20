Скабеева: Зеленский готов ввести любые антироссийские санкции, чтобы «Путин не нападал»
20 декабря 2021, 18:33
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление украинского лидера Владимира Зеленского о введении антироссийских санкций. Глава государства во время своей речи перепутал слова «превентивные» и «примитивные».
«Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции! При этом в своем обращении он их назвал «примитивными»… Примитивные-превентивные… Какая разница!» - написала журналистка в своем Телеграм-канале.
По ее словам, Зеленскому просто хочется вводить больше санкций, чтобы президент РФ Владимир Путин «не нападал».
Ранее Зеленский сообщил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в любом формате из-за ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2».
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