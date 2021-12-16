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Зеленский на встрече с новым канцлером ФРГ заявил, что из-за «Северного потока-2» хочет встретиться с Путиным

, 08:21 Источник: РБК

Зеленский на встрече с новым канцлером ФРГ заявил, что из-за «Северного потока-2» хочет встретиться с Путиным
В. Зеленский, офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным в любом формате, а причиной для встречи с российским президентом может стать ситуация вокруг газопровода "Северный поток — 2".

Зеленский 15 декабря выступил перед журналистами в Брюсселе после встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.
В ходе переговоров с Шольцем Зеленский обсуждал санкции против "Северного потока — 2". Украинский президент сказал, что для Киева это "вопрос безопасности" и "серьёзнейший инструмент для разговора с Россией" — "серьезнейший" и "очень справедливый".

По словам Зеленского, он, "благодаря такому инструменту" ... мог бы, как ему кажется, организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "минских соглашений" или другие шаги для окончания военного конфликта на Донбассе могли бы быть решены. Зеленский отметил, что позиция Германии по вопросу "Северного потока-2" играет не последнюю роль.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным, недавно он об этом говорил в разговоре с президентом США Джо Байденом после дистанционной встречи российского и американского лидеров.

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал про украинского президента, что он "последние два года бегает по миру и набивает стрелки Путину", и поведение Зеленского - "дипломатическая катастрофа" и позор.

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