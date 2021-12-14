Бывший соратник президента Украины Богдан считает поведение Зеленского в отношениях с Путиным «дипломатической катастрофой»

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14 декабря 2021, 22:35

В. Зеленский, офис президента Украины

Украинский юрист Андрей Богдан считает поведение украинского президента Владимира Зеленского в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным "дипломатической катастрофой" и позором.

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал про украинского президента, что он "последние два года бегает по миру и набивает стрелки Путину". "А Песков ему отвечает: о чём с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение, и на него идёт ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: «Давайте встретимся в Иерусалиме!»" - рассказал Богдан и сделал вывод про президента Украины: "Это просто позор. Дипломатическая катастрофа".

45-летний Андрей Богдан - адвокат, бывший замминистра юстиции Украины, четыре года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в кабмине Николая Азарова, в 2014–2015 годах был советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, позже – его личным адвокатом.

В мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), а в феврале 2020 года уволил с этой должности.

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