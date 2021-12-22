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Генерал-майор запаса Липовой: Россия «уничтожит» НАТО в случае американской провокации с химическим оружием в Донбассе

, 16:12

Генерал-майор запаса Липовой: Россия «уничтожит» НАТО в случае американской провокации с химическим оружием в Донбассе
Военные, Sgt. Jennessa Davey / globallookpress.com

Российская Федерация «уничтожит» Североатлантический альянс в случае американской провокации с химическим оружием на территории Донбасса. Соответствующий прогноз озвучил герой России, генерал-майор запаса Сергей Липовой.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что частные военные компании Соединенных Штатов готовят провокацию с химическими компонентами в Донбассе. Наемники доставили в города Авдеевка и Красный Лиман резервуары с неустановленными химикатами, проинформировал Шойгу.

Липовой отметил, что «лимит доверия» Москвы к Вашингтону и Брюсселю закончился, «лимит терпения тоже исчерпан». Об этом, по словам эксперта, свидетельствуют заявления президента Владимира Путина.

«США и НАТО придется отвечать за готовящуюся провокацию, да так, что это станет последней военной операцией альянса, который просто уничтожат», — предрек Сергей Липовой в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал NetEase написал, что «Москва может нанести по Западу сокрушительный удар», если НАТО продолжит «злить» РФ.

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