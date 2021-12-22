Сайт NetEase: «Москва может нанести по Западу сокрушительный удар», если НАТО продолжит «злить» Россию

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22 декабря 2021, 15:26 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

«Москва может нанести по Западу сокрушительный удар», если НАТО продолжит «злить» Российскую Федерацию. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Президент РФ Владимир Путин, выступая накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что «в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег» страна будет «предпринимать адекватные ответные военно-технические меры». По словам Путина, Россия намерена «жестко реагировать» на недружественные шаги.

Портал NetEase пишет, что Москва до последнего надеется договориться со своими оппонентами. Так, на прошлой неделе российский МИД обнародовал проекты соглашений с Соединенными Штатами и НАТО. В данных документах, в частности, предлагается отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

«Если Североатлантический альянс не воспримет всерьез выдвинутые Россией условия и продолжит злить “белого медведя”, Москва может нанести по Западу сокрушительный удар», — предрек сайт.

Как сообщалось ранее в среду, китайский ресурс Sohu указал, что США вышли из Договора по открытому небу из-за страха перед возможностями самолета-разведчика Ту-214Р.

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