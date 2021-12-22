Портал Avia.pro: военные России могут потопить корабли Украины в случае их попытки прорваться через Керченский пролив

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22 декабря 2021, 14:54 Источник: Avia.pro

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Российские военные могут потопить украинские корабли, если они попытаются прорваться через Керченский пролив. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Киев должен «оставлять за собой право» прохода своих судов через Керченский пролив, контролируемый Российской Федерацией.

«Думаю, что будем рассматривать этот вариант», — отметил Неижпапа.

Сайт Avia.pro пишет, что возможная попытка прорыва кораблей ВМСУ способна «привести к крайне непредсказуемым последствиям» на фоне роста напряженности между Киевом и Москвой. Если украинские суда пойдут на вторжение в территориальные воды РФ, российские военные могут их потопить, прогнозирует портал.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой самолет Boeing MH17 был уничтожен в Донбассе в результате заговора с участием глав Минобороны и Службы безопасности Украины.

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