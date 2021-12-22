На Западе льют крокодиловы слёзы по террористу, у которого руки по локоть в крови

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22 декабря 2021, 13:19

15 декабря власти ФРГ объявили двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Это произошло после того, как немецкий суд приговорил россиянина Вадима Красикова, обвинённого в убийстве чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, к пожизненному сроку. Берлин считает, что ликвидацию сообщника Басаева и Умарова провели агенты военной разведки России.



Это убийство произошло 23 августа 2019 года. Через парк Кляйнер-Тиргартен в центре Берлина чеченец Зелимхан Хангошвили – некогда полевой командир в армии Аслана Масхадова, правая рука печально знаменитых террористов Шамиля Басаева и Доку Умарова, направлялся на традиционную пятничную молитву в ближайшую мечеть. В этот момент сзади на велосипеде подъезжает неизвестный и дважды стреляет из 9-миллиметрового пистолета Glock в затылок Хангошвили. Выстрелов почти не слышно. Ведь пистолет был с глушителем. Но дерзкое убийство среди бела дня почти в центре Берлина не осталось незамеченным. Покушавшегося на чеченского боевика задержали. При нём оказались поддельный паспорт на имя 49-летнего россиянина Вадима Соколова и крупная сумма денег.



На основании обвинений, шитых белыми нитками, 15 декабря Вадима Красикова приговорили к пожизненному заключению, признав, что преступление совершено им по заказу российских госструктур. Поэтому если экстрадиция не состоится, то осуждённый не будет иметь права на условно-досрочное освобождение по истечении 15 лет лишения свободы.



Сейчас в западных СМИ льют крокодиловы слёзы по поводу убитого «мирного чеченского беженца». Там почему-то не пишут, что у Зелимхана Хангошвили руки были по локоть в крови. Причём не только российских солдат, ингушских и чеченских сотрудников органов правопорядка, но и сотен детей, погибших в результате теракта в бесланской школе. Как выяснило следствие, именно Зелимхан Хангошвили готовил террористов-смертников, доставал для них оружие и взрывчатку.



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