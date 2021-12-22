Госсекретарь США Блинкен: часть российских предложений по безопасности неприемлема

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22 декабря 2021, 08:39 Источник: Интерфакс

Энтони Блинкен, Christine Olsson /globallook.com

Часть российских предложений по гарантиям безопасности не может быть принята Соединенными Штатами. Обсуждение по другой части вопросов может начаться в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Некоторые из предложений явно не подходят»,- сообщил Блинкен на брифинге в госдепе. В то же время, в российском проекте о гарантиях безопасности есть вещи, по которым можно вести диалог, сказал он. Контакты сторон начнутся, скорее всего, в начале 2022 года.

По мнению госсекретаря США, на переговорах следует вести речь не только о предложениях Москвы, но и о действиях самой России, которая вызывает у США и их союзников обеспокоенность.

«Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она отводит свои войска от границы с Украиной»,- заявил Блинкен, уточнив при этом, что «намного более уместно вести разговор в ситуации деэскалации, а не когда, наоборот, происходит эскалация».

МИД России 17 декабря опубликовал проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей и предполагает отказ НАТО от расширения на Восток.

Во вторник Financial Times написала, что среди союзников по НАТО нет согласия по вопросу переговоров с Россией о гарантиях безопасности.

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