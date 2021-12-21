Financial Times: среди союзников по НАТО нет согласия по вопросу переговоров с Россией о гарантиях безопасности

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21 декабря 2021, 11:12 Источник: РИА Новости

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

В НАТО нет согласия относительно вопроса о переговорах с Россией о гарантиях безопасности и их формату. Об этом, ссылаясь на информированные источники, пишет газета Financial Times.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы переданы адресатам.

Как утверждает газета, у союзников по НАТО нет единого мнения, как реагировать на предложения Москвы. В частных разговорах представители НАТО считают предложения России «невозможными, неправдоподобными и противоречащими договорам, заключенным после окончания холодной войны». Однако понимают при этом, что категоричный отказ может лишь ухудшить положение дел.

«Проблема здесь в том, что если просто сказать "нет" (предложениям Москвы), пространства для переговоров у вас не будет», - сказал газете высокопоставленный чиновник альянса.

Нет согласия и в вопросе о формате возможных переговоров.

«Официальные лица сообщили Financial Times, что нет единого мнения относительно того, как будут проходить переговоры или кто будет в них участвовать», - говорится в сообщении газеты.

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