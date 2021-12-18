Замглавы МИД РФ Рябков: Москва предлагает США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москова предлагает Вашингтону двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.
«Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии», - пояснил дипломат.
По словам Рябкова, Соединенные Штаты все еще не готовы отрешиться от собственных шаблонов, чтобы улучшить ситуацию в отношениях с Россией.
Ранее сообщалось, что 18 декабря Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН) не только из-за позиции США, но и из-за отказа ЕС дать Москве гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над РФ, не будет передаваться в Пентагон.
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