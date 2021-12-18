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Замглавы МИД РФ Рябков: Москва предлагает США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности

, 10:22 Источник: ТАСС

Замглавы МИД РФ Рябков: Москва предлагает США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности
МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москова предлагает Вашингтону двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.

«Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии», - пояснил дипломат.

По словам Рябкова, Соединенные Штаты все еще не готовы отрешиться от собственных шаблонов, чтобы улучшить ситуацию в отношениях с Россией.

Ранее сообщалось, что 18 декабря Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН) не только из-за позиции США, но и из-за отказа ЕС дать Москве гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над РФ, не будет передаваться в Пентагон.

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