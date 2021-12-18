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18 декабря 2021, 08:47

небо, фото: pixels.com

В субботу, 18 декабря, Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Такое решение было принято не только из-за позиции США, но и из-за отказа Европейского союза дать Москве гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией РФ, не будет передаваться в Пентагон.

Денонсацию соглашения одобрили обе палаты российского парламента, а президент Владимир Путин подписал соответствующий документ 7 июня 2021 года.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002 году. Основной его целью является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Документ позволяет странам-участницам совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Напомним, что НАТО настаивала на том, чтобы Россия вернулась к полному исполнению Договора по отрытому небу, из которого она вышла после денонсации этого соглашения со стороны США. Инициатором выхода Соединённых Штатов из ДОН был бывший американский лидер Дональд Трамп. Тогда альянс не стал давать гарантии, что не будет извещать США о полученных от наблюдения за российскими военными объектами данных.

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