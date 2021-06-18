НАТО призвала Россию вернуться в Договор по открытому небу

Аргументы Недели → Армия 13+

18 июня 2021, 20:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Руководство Североатлантического блока настаивают на том, чтобы Москва вернулась к полному исполнению Договора по отрытому небу (ДОН), из которого она вышла после денонсации этого соглашения со стороны США. При этом НАТО не гарантирует, что не будет извещать своего спонсора – Америку о полученных от наблюдения за российскими военными объектами данных.

Инициатором выхода Соединённых Штатов из ДОН был экс-президент США Дональд Трамп. Эксперты отмечают, что Америка создала мощную группировку спутников разведчиков, способных практически беспрепятственно наблюдать за любым объектом на территории России. Поэтому актуальность ДОН для США пропала, к тому же Вашингтону не очень по душе показывать вероятному противнику свои военные, секретные объекты. Но при этом, в Пентагоне и Лэнгли осознают, что дополнительные источники информации будут весьма полезны, в случае, если американские спутники-разведчики что-то не заметят.

В то же время Вашингтон рассчитывает, что его европейским союзникам удастся склонить Москву к дальнейшему выполнению вышеуказанного договора в полном объеме. Что позволит НАТО вести воздушное наблюдение за интересующими альянс и США российскими режимными объектами и стратегической инфраструктурой. Совершено очевидно, что секретов и недомолвок между НАТО и Пентагоном – нет и быть не может, тем более что во главе военной составляющей НАТО находятся американские генералы, а обмен информацией между разведсообществами США и стран Старого света происходит в режиме реального времени. То есть, по замыслу Вашингтона Москва должна показывать всю свою подноготную, а в ответ получать только информацию о военных объектах, канадской и западноевропейских армий.



Свой ну очень уж хитрый трюк США подают в традиционном для них виде. Получается, что «благородная» НАТО сожалеет о выходе России из ДОН и призывает её: «Вернись, я всё прощу». При этом выдвигает против Москвы обвинения в ненадлежащем исполнении договора. Мол, та не предоставляла возможности летать натовским самолётам наблюдения над Калининградской областью и над территориями, примыкающими к российско-грузинской границе. В Брюсселе не сказано ни единого слова упрёка в адрес Вашингтона, уже покинувшего ДОН. Наоборот, Западная Европа выразила полную поддержку оскорблённой «вероломством русских» Америке.

И снова в Брюсселе звучат витиеватые формулировки о экзистенциальном соперничестве с Россией и готовности с ней сотрудничать. Это сложно понять не подготовленному уму. В реальности такое поведение дипломатией назвать никак нельзя. Эта риторика рассчитана на евро-атлантический электорат. Брюссель и Вашингтон проявляя недоговороспособность, демонизируют Россию. Такие трюки можно однозначно рассматривать, как планомерную, методичную подготовку к большой войне. Запад с лёгкостью оправдывает убожество своих средств, желанием достичь главную стратегическую цель, заключающуюся в расколе России.

По формулировкам американских и натовских функционеров выходит, что «конструктивными отношениями с Россией» являются только те, которые выгодны Западу. И всякий раз, когда Москва действует в своих интересах ей указывают на «недопустимое поведение».

Напоминаем, что ранее российский МИД уведомил заинтересованные стороны о вступлении 18 июня сего года в силу решения о денонсации вышеуказанного договора.

В частности, в заявлении дипломатического ведомства РФ говорится: «Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления… Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию».

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