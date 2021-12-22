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Forbes: Черноморский флот России может атаковать киевских политиков ракетами «Калибр» в случае войны с Украиной

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Forbes: Черноморский флот России может атаковать киевских политиков ракетами «Калибр» в случае войны с Украиной
Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Черноморский флот (ЧФ) Российской Федерации может атаковать киевских политиков ракетами «Калибр», если разгорится военный конфликт с Украиной. Реализация данного сценария допускается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Forbes пишет, что за годы, прошедшие с момента присоединения Крыма к России, ее Черноморский флот значительно укрепился. В настоящий момент треть кораблей ЧФ способна выпускать ракеты «Калибр», которые в состоянии преодолевать многие сотни миль.

Издание отмечает, что в случае вооруженного столкновения между Москвой и Киевом ЧФ может атаковать не только военные объекты противника, но и его правительственные учреждения. Мишенями для «Калибров» рискуют стать «отдельные украинские лидеры», указывается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что экспериментальный секретный самолет-разведчик США приблизился на расстояние 84 км к российскому Севастополю.

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