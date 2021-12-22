В США военные медики разработали вакцину, которая сможет защитить от любого коронавируса

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22 декабря 2021, 08:14 Источник: Коммерсантъ

Вакцина, Nikolay Gyngazov//globallook.com

В США завершена первая фаза клинических испытаний вакцины, которая, по утверждению разработчиков, сможет защитить от любого вида коронавируса — не только SARS-CoV-2. Вакцина разработана национальным военно-медицинским центр имени Уолтера Рида.

По словам директора отдела инфекционных заболеваний центра Кайвона Моджаррада, в ходе первой фазы получены положительные результаты. В начале 2021 года вакцина прошла тестирование на животных. Испытание на людях затянулось, поскольку, по словам ученых, довольно трудно было найти подходящих для этого людей: не привитых от COVID-19 и не переболевших им.

«Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу, а не фокусироваться на изначальном появлении коронавируса. Мы понимаем, что вирусы мутируют, появятся новые варианты, а в будущем могут зародиться новые виды вирусов. Наша платформа и наш подход позволит подготовиться к этому», — заявил Моджаррад в интервью изданию Defense One.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ утвердил календарь профилактических прививок, в том числе и против коронавируса.

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