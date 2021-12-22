Avia.pro: Россия может развернуть ядерное оружие возле границ НАТО в случае его отказа от предложений по гарантиям безопасности

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22 декабря 2021, 07:29 Источник: Avia.pro

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может развернуть свое ядерное оружие возле границ Североатлантического альянса, если он откажется от предложений Москвы по гарантиям безопасности. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

На прошлой неделе МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО. В данных документах, в частности, предлагается отказаться от планов по расширению альянса в восточном направлении. Как заявил некоторое время спустя руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, у Москвы имеется запасной план на случай отказа Запада подписаться под обязательствами по безопасности.

Портал Avia.pro отмечает, что план, который имел в виду Гаврилов, может предполагать размещение ядерного оружия возле границ альянса. В числе других «рычагов давления на НАТО и США», которые способна задействовать Россия, сайт назвал развертывание ракет средней и меньшей дальности в Калининградской области, Крыму и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что эксперт Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой текущей зимой Вашингтон может спровоцировать масштабный военно-политический кризис с участием РФ.

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