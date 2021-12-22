Avia.pro: Россия может развернуть ядерное оружие возле границ НАТО в случае его отказа от предложений по гарантиям безопасности

Российская Федерация может развернуть свое ядерное оружие возле границ Североатлантического альянса, если он откажется от предложений Москвы по гарантиям безопасности. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.
На прошлой неделе МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО. В данных документах, в частности, предлагается отказаться от планов по расширению альянса в восточном направлении. Как заявил некоторое время спустя руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, у Москвы имеется запасной план на случай отказа Запада подписаться под обязательствами по безопасности.
Портал Avia.pro отмечает, что план, который имел в виду Гаврилов, может предполагать размещение ядерного оружия возле границ альянса. В числе других «рычагов давления на НАТО и США», которые способна задействовать Россия, сайт назвал развертывание ракет средней и меньшей дальности в Калининградской области, Крыму и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что эксперт Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой текущей зимой Вашингтон может спровоцировать масштабный военно-политический кризис с участием РФ.
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