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Пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии

, 19:52 Источник: РИА "Новости"

Пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии
лавина, pixabay.com

В Южной Осетии во вторник, 21 декабря, сошла лавина. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы Южного военного округа, под снежную массу попали пятеро российских военнослужащих.

Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что в настоящий момент двоих попавших под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали военных ищут спасатели, а троим оказана первая медицинская помощь. 

Подчеркивается, что в поисковых мероприятиях снйчас задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии – двадцать человек и две единицы техники.

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