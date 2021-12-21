Пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии

В Южной Осетии во вторник, 21 декабря, сошла лавина. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы Южного военного округа, под снежную массу попали пятеро российских военнослужащих.
Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что в настоящий момент двоих попавших под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали военных ищут спасатели, а троим оказана первая медицинская помощь.
Подчеркивается, что в поисковых мероприятиях снйчас задействованы военнослужащие ЮВО и силы МЧС Южной Осетии – двадцать человек и две единицы техники.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.