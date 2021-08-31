Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке — трое туристов из Украины

Среди пострадавших при сходе лавины на горе Казбек – три приехавших из Украины туриста. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 31 августа, сотрудники ГУ МЧС по Северной Осетии.
В ведомстве уточнили, что из Грузии уже вылетел вертолет для оказания помощи пострадавшим альпинистам. Известно, что туристы поднимались на Казбек с грузинской стороны.
В ГУ МЧС по Северной Осетии отметили сегодня, что также подавали заявку на привлечение вертолета, однако она была отменена, поскольку стало ясно, на чьей территории находится туристическая группа, попавшая под лавину.
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