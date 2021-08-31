Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке — трое туристов из Украины

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 августа 2021, 10:39 Источник: РИА "Новости"

Казбек, pixabay.com

Среди пострадавших при сходе лавины на горе Казбек – три приехавших из Украины туриста. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 31 августа, сотрудники ГУ МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что из Грузии уже вылетел вертолет для оказания помощи пострадавшим альпинистам. Известно, что туристы поднимались на Казбек с грузинской стороны.

В ГУ МЧС по Северной Осетии отметили сегодня, что также подавали заявку на привлечение вертолета, однако она была отменена, поскольку стало ясно, на чьей территории находится туристическая группа, попавшая под лавину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости