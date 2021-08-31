Группа туристов попала под лавину в Северной Осетии

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31 августа 2021, 10:06 Источник: РИА "Новости"

лавина, pixabay.com

На горе Казбек в Северной Осетии группа туристов попала под лавину. Соответствующую информацию утром во вторник, 31 августа, предоставили сотрудники ГУ МЧС России по республике.

Согласно последним данным, в 8:50 в дежурную смену Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС по РСО-Алания поступила информация от очевидца о том, что на горе Казбек произошел сход лавины. Человек также уточнил, что снег накрыл группу альпинистов.

Впоследствии было установлено, что очевидец, который являлся одиночным туристом, смог спасти из-под толщи снега женщину, получившую перелом ноги.

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