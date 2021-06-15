В МЧС предупредили о риске травматизма из-за возможного схода лавин в горных регионах РФ

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15 июня 2021, 15:25 Источник: ТАСС

лавина, pixabay.com

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили о риске травматизма из-за схода лавин в горных регионах РФ.

Подчеркивается, что на текущей неделе по-прежнему имеются риски схода единичных лавин в горных районах Камчатского, Алтайского и Красноярского краев, республик Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также Тыва.

Специалисты ВНИИ ГОЧС советуют территориальным органам РСЧС усилить контроль за прибытием туристических групп в места отдыха, а также тщательно следить за их регистрацией. Кроме того, рекомендуется постоянно проводить разъяснительную работу с путешественниками о соблюдении правил безопасности на склонах. Предлагается организовать патрулирование на лавиноопасных участках.

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