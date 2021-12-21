В ФРГ институт Коха рекомендовал ввести самые жесткие ограничения из-за омикрон-штамма

В Германии институт Роберта Коха, который мониторит ситуацию с COVID-19 в стране, рекомендовал властям ввести жесткие ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщает Welt.
Специалисты института считают, что в стране началась новая волна пандемии, вызванная распространением омикрон-штамма. Прогнозируется, что количество зараженных может оказаться больше, чем во время предыдущих вспышек. Ограничения предлагается ввести по крайней мере до середины января: максимально сократить контакты граждан, закрыть все заведения общепита, продлить каникулы в школах и садах и «максимально ускорить вакцинацию».
19 декабря полный локдаун введен в Нидерландах. Он продлится до 14 января. Как сообщили власти, ограничения вводятся для того, чтобы не допустить распространения в стране омикрон-штамма.
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