В Нидерландах почти на месяц объявлен национальный локдаун из-за омикрон-штамма

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18 декабря 2021, 22:38 Источник: РБК

Амстердам, Ana Fernandez/globallook.com

В Нидерландах с 19 декабря объявлен национальный локдаун. Он продлится до 14 января. Как сообщают власти, ограничения вводятся для того, чтобы не допустить распространения в стране омикрон-штамма.

О локдауне сообщил в субботу премьер-министр страны Марк Рютте.

«Нидерланды снова закрываются. Это неизбежно из-за пятой волны, которая обрушится на нас с [новым] вариантом», — заявил Рютте на пресс-конференции, сообщает Reuters.

По информации телекомпании NOS, режим локдауна начнется в 5 утра по местному времени 19 декабря и продлится до 14 января. Все это время в стране будут закрыты кафе, рестораны, магазины — за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости и продуктами питания. Закроются также все культурные и спортивные учреждения.

Гражданам запрещено собираться на улицах и в помещениях более чем по 2 человека. На время рождественских праздников «лимит» будет увеличен до четырех человек. Отмечается, что ограничения могут быть отменены раньше, если ситуация по коронавирусу улучшится.

Ранее сообщалось, что в субботу мэр Лондона объявил в британской столице режим чрезвычайного положения из-за распространения омикрон-штамма.

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