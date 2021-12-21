Россиянка Софья Сапега, обвиняемая в Белоруссии по семи статьям уголовного кодекса, написала прошение о помиловании

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21 декабря 2021, 12:15 Источник: "Эхо Москвы"

Фото: instagram.com/sapega_sofia_

Россиянка София Сапега, которую обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, подала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил во вторник отчим девушки Сергей Дудич.

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать»,- сказал он.

Напомним, гражданка РФ Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Девушка летела в самолете Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянка подозревается в совершении в период с августа по сентябрь минувшего года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

Ранее бежавший в Польшу бывший авиадиспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов назвал экстренную посадку самолета Ryanair в белорусской столице операцией КГБ Белоруссии.

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