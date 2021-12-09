NYT: Бежавший в Польшу бывший авиадиспетчер минского аэропорта дал показания о рейсе Ryanair

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9 декабря 2021, 12:35

Олег Галегов, фото: twitter.com/SotaVision

Бежавший в Польшу бывший авиадиспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов назвал экстренную посадку самолёта Ryanair в белорусской столице операцией КГБ Беларуси.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей европейских спецслужб написала, что бывший белорусский авиадиспетчер рассказал властям Польши свою версию происходившего при экстренной посадке самолёта Ryanair, на борту которого находились белорусский журналист Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега.

Глава департамента нацбезопасности Польши Станислав Зарын сообщил, что следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий". Согласно показаниям Галегова, в диспетчерской находился офицер КГБ Белоруссии, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу".

В течение всего времени захвата самолёта с Протасевичем офицер "постоянно поддерживал телефонный контакт с кем-то, кому сообщал о происходящем с самолётом".

Именно сотрудник спецслужб через авиадиспетчера Олега Галегова, который работал с экипажем, передал сообщение о взрывном устройстве на борту. После этого самолёт принудительно посадили в Минске. Протасевич и Сапега были арестованы.

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