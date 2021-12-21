Политолог Корнилов: «Россия уже рассматривает вопрос признания ДНР и ЛНР»
21 декабря 2021, 10:21
Москва «уже рассматривает вопрос признания» самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С соответствующим утверждением выступил политолог Владимир Корнилов.
«Мечтаю, что уже вчера Донбасс был бы признан и включен в состав Российской Федерации. Чем скорее, тем лучше, но мы при этом понимаем, какие у России на этом пути препятствия», — отметил эксперт.
По словам Корнилова, ставшего собеседником Telegram-канала «Донбасс решает», «Россия уже рассматривает вопрос признания ДНР и ЛНР».
Официально Москва о планах признать независимый статус республик Донбасса не заявляла.
Как сообщалось ранее во вторник, бывший начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Михаил Ходаренок указал на то, что у страны не останется времени для встречного удара при запуске ракет с территории Украины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.