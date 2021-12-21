Политолог Корнилов: «Россия уже рассматривает вопрос признания ДНР и ЛНР»

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21 декабря 2021, 10:21

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Москва «уже рассматривает вопрос признания» самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С соответствующим утверждением выступил политолог Владимир Корнилов.

«Мечтаю, что уже вчера Донбасс был бы признан и включен в состав Российской Федерации. Чем скорее, тем лучше, но мы при этом понимаем, какие у России на этом пути препятствия», — отметил эксперт.

По словам Корнилова, ставшего собеседником Telegram-канала «Донбасс решает», «Россия уже рассматривает вопрос признания ДНР и ЛНР».

Официально Москва о планах признать независимый статус республик Донбасса не заявляла.

Как сообщалось ранее во вторник, бывший начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Михаил Ходаренок указал на то, что у страны не останется времени для встречного удара при запуске ракет с территории Украины.

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