Российская Федерация «застала врасплох» Запад публикацией проектов договоров с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом по обеспечению безопасности. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Некоторое время назад МИД РФ обнародовал проекты соглашений с США и НАТО. В данных документах Москва предложила своим оппонентам отказаться от планов по расширению альянса в восточном направлении, а также от военной активности на Украине и в других странах Восточной Европы, государствах Закавказья и Центральной Азии.
Портал Baijiahao пишет, что «этот шаг России стал неожиданностью для ее противников». РФ «застала врасплох» Запад, отмечает сайт.
Ресурс указывает на то, что Вашингтон и члены Евросоюза с большим трудом договаривались между собой по вопросу введения санкций в отношении Москвы. Требования, выдвинутые Россией посредством публикации проектов договоров, спровоцируют новые споры на Западе, прогнозирует Baijiahao.
Как сообщалось ранее, бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что американские власти закрыли Украине вход в альянс.
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