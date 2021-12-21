Baijiahao: Россия «застала врасплох» Запад публикацией проектов договоров с США и НАТО по обеспечению безопасности

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21 декабря 2021, 09:52 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация «застала врасплох» Запад публикацией проектов договоров с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом по обеспечению безопасности. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад МИД РФ обнародовал проекты соглашений с США и НАТО. В данных документах Москва предложила своим оппонентам отказаться от планов по расширению альянса в восточном направлении, а также от военной активности на Украине и в других странах Восточной Европы, государствах Закавказья и Центральной Азии.

Портал Baijiahao пишет, что «этот шаг России стал неожиданностью для ее противников». РФ «застала врасплох» Запад, отмечает сайт.

Ресурс указывает на то, что Вашингтон и члены Евросоюза с большим трудом договаривались между собой по вопросу введения санкций в отношении Москвы. Требования, выдвинутые Россией посредством публикации проектов договоров, спровоцируют новые споры на Западе, прогнозирует Baijiahao.

Как сообщалось ранее, бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что американские власти закрыли Украине вход в альянс.

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