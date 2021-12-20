Экс-представитель НАТО в Москве Табах: США закрыли Украине вход в альянс, Россия добилась этого без войны
20 декабря 2021, 16:53
Соединенные Штаты закрыли Украине вход в Североатлантический альянс, Российская Федерация добилась данного результата без войны. Об этом в разговоре со СМИ заявил бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Табаха, на недавних переговорах президентов РФ и США было подтверждено, что действующая американская администрация не допустит присоединения Киева к западному блоку. Собеседник журналистов отметил, что Вашингтон закрыл Украине вход в альянс. Москва добилась этого без войны, указал Гарри Табах.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Александр Жилин допустил возможность развала России в случае масштабного вооруженного столкновения с Украиной.
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