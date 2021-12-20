Экс-представитель НАТО в Москве Табах: США закрыли Украине вход в альянс, Россия добилась этого без войны

Аргументы Недели → В мире 13+

20 декабря 2021, 16:53

Переговоры президентов России и США, White House / globallookpress.com

Соединенные Штаты закрыли Украине вход в Североатлантический альянс, Российская Федерация добилась данного результата без войны. Об этом в разговоре со СМИ заявил бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Табаха, на недавних переговорах президентов РФ и США было подтверждено, что действующая американская администрация не допустит присоединения Киева к западному блоку. Собеседник журналистов отметил, что Вашингтон закрыл Украине вход в альянс. Москва добилась этого без войны, указал Гарри Табах.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Александр Жилин допустил возможность развала России в случае масштабного вооруженного столкновения с Украиной.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости