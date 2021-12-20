Военный эксперт Жилин допустил вероятность развала России в случае масштабного вооруженного столкновения с Украиной

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20 декабря 2021, 16:23 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Отечественный военный эксперт Александр Жилин допустил вероятность развала Российской Федерации в случае ее масштабного вооруженного столкновения с Украиной. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

Жилин отметил, что РФ ни в коем случае не должна «попасть в ловушку англосаксов по поводу большой войны с Украиной».

«Как только случится эта беда, англосаксы сразу попытаются перевести эту войну в форму партизанщины», — предрек специалист.

По словам Александра Жилина, «если им удастся свести ситуацию к партизанщине, это конец и Украине, и России». Собеседник журналистов указал, что при таком развитии событий «начнется разного рода смута, межрегиональные конфликты».

«Угроза развала и Украины, и России будет серьезной, потому что это дестабилизация», — заявил Жилин.

Как сообщалось ранее в понедельник, политолог Антон Бредихин спрогнозировал, что РФ, Венгрия, Румыния и Польша разделят Украину между собой, если не будет выполнено требование Москвы о неприсоединении Киева к НАТО.

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