Эксперт Бредихин: если требование Москвы о неприсоединении к НАТО Украины не будет выполнено, ее разделят Россия и еще три страны

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20 декабря 2021, 15:27 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг Украины, VItalii Kliuiev via www.imago-im / globallookpress.com

Если требование Москвы о невключении Украины в Североатлантический альянс не будет выполнено, территорию бывшей советской республики разделят между собой Российская Федерация и еще три государства. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный политолог Антон Бредихин.

По словам эксперта, в случае невыполнения требования Москвы о неприсоединении Киева к НАТО Украину ждет раздел. Бредихин предрек, что его осуществят Россия, Венгрия, Румыния и Польша.

«Мы будем действовать жестко, конкретно и быстро», — отметил политолог.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что армия РФ понесет «невосполнимые потери», если «вторгнется» на Украину.

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