Эксперт Бредихин: если требование Москвы о неприсоединении к НАТО Украины не будет выполнено, ее разделят Россия и еще три страны

Если требование Москвы о невключении Украины в Североатлантический альянс не будет выполнено, территорию бывшей советской республики разделят между собой Российская Федерация и еще три государства. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный политолог Антон Бредихин.
По словам эксперта, в случае невыполнения требования Москвы о неприсоединении Киева к НАТО Украину ждет раздел. Бредихин предрек, что его осуществят Россия, Венгрия, Румыния и Польша.
«Мы будем действовать жестко, конкретно и быстро», — отметил политолог.
Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что армия РФ понесет «невосполнимые потери», если «вторгнется» на Украину.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.