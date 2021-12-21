Джен Псаки: Госдеп дополнил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину информацией о российской угрозе

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21 декабря 2021, 09:37 Источник: ТАСС

Джен Псаки, Ron Sachs - CNP/globallook.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, чем вызвана рекомендация госдепартамента США американским гражданам воздержаться от поездок на Украину.

В понедельник госдеп рекомендовал гражданам США отказаться от поездок на Украину по причине пандемии и «возросших угроз со стороны России».

Псаки объяснила, что рекомендация воздержаться от посещения Украины была и раньше, и связана она была с COVID-19. Госдеп лишь обновил ее, добавив информацию об угрозе российского вторжения.

«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию»,- сообщила Псаки на брифинге для журналистов.

Представитель Белого дома пояснила также, что госдеп старался просто проинформировать граждан о существующих рисках.

«И именно это они и сделали в данном случае. И мы исторически наблюдаем большое число американцев и других граждан, конечно, путешествующих на Украину в это время года в сезон праздников. Так что это была попытка предоставить информацию напрямую»,- сказала она.

Ранее Псаки заявила, что власти США видели предложения Российской Федерации о гарантиях безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

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