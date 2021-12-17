Псаки заявила, что в Белом доме видели предложения России о гарантиях безопасности

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17 декабря 2021, 16:55 Источник: ТАСС

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в пятницу, 17 декабря, журналистам, что власти США видели предложения Российской Федерации о гарантиях безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

По словам Псаки, опыт показывает, что Москва и Вашингтон могут добиваться положительных результатов на переговорах по стратегической безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что нет причин, по которым российская и американская стороны не могут делать это в будущем в целях снижения нестабильности, однако США хотят действовать в партнерстве и координации с европейскими союзниками.

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