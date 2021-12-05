Коротченко: у нас должен быть кулак, которым мы сможем ударить по голове

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5 декабря 2021, 21:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Владимир Путин и Джо Байден во время намеченной встречи могут обсудить гарантии, исключающие продвижение НАТО к российским границам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Накануне российский лидер заявил, что нашей стране срочно необходимы юридические гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток.

По словам Путина, нарастает угроза на наших западных рубежах. «Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса», - отметил президент РФ. Напомним, что на этом фоне Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава ВСУ.

«Если у нас не будет кулака, которым мы сможем ударить по голове, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко, - то с нами будут поступать соответствующим образом. Я не исключаю того, что нынешняя власти Украины рассматривают некие варианты проведения в ДНР и ЛНР блицкрига, целью которого будет не только выход к границе России, но и окружение этих республик. Отмечу, что в этом случае наша страна будет поставлена перед необходимостью реагирования на подобные действия киевской хунты, поскольку это поставит под угрозу жизнь 500 тысяч граждан Российской Федерации, которые сейчас живут на Донбассе».

К сожалению, не дает забыть о себе бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, который в разговоре со СМИ сегодня заявил, что украинская армия в настоящее время не может начать превентивную войну с РФ. По его словам, для противостояния России армию Украины нужно оснастить современными видами вооружений, «например, ракетными системами». Муженко считает, что для отражения «российской агрессии» ВСУ нужны большие финансовые вливания, а «враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара».

«Я уже многократно говорил о том, что весь украинский истеблишмент, все представители властных структур Украины - это либо клоуны, либо идиоты! – напомнил «АН» полковник Коротченко. – Поэтому у нашей страны безусловно должен быть соответствующий военный потенциал, тем более что фактор военной силы в современном мире только возрастает».

Военспец напоминает, что «мы видим пример Азербайджана, который за 44 дня решил проблему восстановления территориальной целостности там, где 30 лет шли одни разговоры».

«Россия сегодня выступает не с позиций агрессора, - констатировал в разговоре с «АН» Игорь Коротченко, - а отстаивая интересы безопасности своего государства и своих граждан».

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