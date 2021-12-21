Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: у нас абсолютно достаточно запасов газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль успокоил украинских граждан и производства: в стране имеется "абсолютно достаточно запасов газа" в подземных газовых хранилищах. Правительство Украины не исключает рисков и форс-мажоров во время отопительного сезона.
20 декабря в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV Шмыгаль рассказал, что "к отопительному сезону Украина готовилась и была готова".
По словам украинского премьера, отопительный сезон начался "вовремя, без срывов, без саботажа и продолжается". Он отметил, что, как и всегда, во время любого отопительного сезона, есть нюансы: ремонты, погодные условия. Но "в целом абсолютно достаточно запасов газа".
Про уголь Шмыгаль рассказал, что уголь везут в страну по морю, и поднимается добыча украинских шахт. Как он заключил, уже происходит процесс накопления угля.
Российская компания "Газпром" выполнила контрактные обязательства перед Украиной по прокачке газа в 2021 году.
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