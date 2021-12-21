Командующий ВМС Украины: в случае «полномасштабной атаки» России ее потери будут «гораздо большими», чем в 2014-м

В случае «полномасштабной атаки» Российской Федерации на Украину потери Москвы будут «гораздо большими», чем в 2014 году. Такое заявление в разговоре со СМИ сделал Алексей Неижпапа, командующий украинскими Военно-морскими силами.
Неижпапа прокомментировал распространяемые на Западе сообщения о том, что РФ якобы готовит «вторжение» в соседнюю страну. По словам собеседника журналистов, если произойдет «полномасштабная атака», потери Москвы «будут большими, чем в 2014 году».
«Гораздо большими. В разы», — добавил процитированный «Русской весной» Неижпапа.
Официальный Киев обвиняет РФ в «оккупации» Крыма и развязывании военного конфликта в Донбассе. Согласно позиции Москвы, она не является участницей вооруженного противостояния на востоке Украины, а полуостров вошел в состав России в соответствии с нормами международного права.
Как сообщалось ранее во вторник, издание The American Spectator спрогнозировало, что в случае войны с Россией Украина, скорее всего, потерпит поражение «очень быстро».
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