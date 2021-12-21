The American Spectator: в случае войны с Россией Украина, скорее всего, потерпит поражение «очень быстро»

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21 декабря 2021, 07:23

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Украина, скорее всего, «очень быстро» потерпит поражение, если произойдет военный конфликт между ней и Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание The American Spectator предположило, что в случае вооруженного столкновения с соседней страной Москва осуществит массовые атаки с использованием беспилотников и самолетов с целью выведения из строя вражеских систем управления и контроля.

«Хотя у Украины достаточно солдат для максимального финансового обременения российской атаки, эффект от их появления будет практически сразу же сведен на нет, как только российские ВВС установят господство в воздухе», — также отмечается в процитированной публикации.

Издание предрекло, что в результате возможной войны Киев, скорее всего, потерпит фиаско «очень быстро». При этом Североатлантический альянс в противостояние вмешиваться не станет.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что Вашингтон закрыл Украине вход в западный блок.

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