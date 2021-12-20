Представитель госдепартамента США Прайс: Вашингтон представит свои обеспокоенности в ответ на российские

Представитель госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал переданные Вашингтону российские предложения по гарантиям безопасности, а также возможность провести двусторонние переговоры.
«Любой диалог и дипломатия должна основываться на принципах взаимности. Она должна отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности… Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои»,- высказал он.
Прайс отметил, что российские предложения по безопасности не развеяли озабоченности США.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном. Дипломат подчеркнул, что «теперь мяч на стороне США».
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