Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что налаживание отношений между Россией и США зависит от Вашингтона

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20 декабря 2021, 15:58 Источник: РИА Новости

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном. По его словам, все предложения в разных областях переданы США, «теперь мяч на их стороне».

«Все предложения в разных областях - от стратегической стабильности и до виз - у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Такого нет. Все предложено американцам. Видимо, у них стоит вопрос политического выбора»,- пояснил дипломат.

Рябков отметил, что Москва пойдет на встречу, как только Вашингтон будет к этому готов. Представитель МИД добавил, что если США реагируют негативно, то «тем самым они проводят осознанную линию на сохранение кризисных явлений и нагнетание напряженности». Дипломат уточнил, что Россия не может с этим согласиться.

«Мы привыкли работать по конструктивной и позитивной повестке дня. Предложения, переданные США и НАТО,- это очередное подтверждение того, что именно так мы и будем действовать»,- заключил он.

Ранее Рябков сообщил, что Москва предлагает Вашингтону двусторонние переговоры по гарантиям безопасности. США пока не ответили.

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