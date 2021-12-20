Представитель ВОЗ Гаспар заявил о готовности провести инспекции на производстве «Спутника V» в феврале

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20 декабря 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

вакцина, Фото: Patricio Murphy/globallookpress.com

Директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар сообщил, что Всемирная организация здравоохранения готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», если к концу декабря будут получены необходимые документы.

«По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутник V" в феврале 2022 года»,- пояснил он.

Гаспар отметил, что РФПИ обещал направить данные по качеству и производству вакцины к 30 декабря. По его словам, второй пакет документов должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022 года.

«Мы надеемся, что аппликант завершит подачу документов к концу января»,- добавил представитель ВОЗ.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о появлении подтверждений того, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее своих предшественников и заражает привитых и переболевших.

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