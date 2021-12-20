МИД ФРГ назвал «необоснованным» решение России выслать двух немецких дипломатов

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20 декабря 2021, 19:50 Источник: РИА Новости

флаг Германии, фото: pixels.com

МИД Германии прокомментировал решение российских властей выслать двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное решение Берлина. Москва в понедельник объявила двух сотрудников посольства ФРГ в столице персонами нон грата.

«Этот шаг не стал неожиданным, но с точки зрения федерального правительства он абсолютно не обоснован»,- заявили в ведомстве.

В министерства напомнили, что высылка российских дипломатов из Германии связана с решением Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В случае ФРГ речь идет о «соразмерной реакции» на решение суда, что «убийство в Тиргартене было совершено по заказу российских государственных органов», добавили в немецком МИД.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «ясным» и «правильным» решение немецких властей о высылке двух российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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