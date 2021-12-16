Канцлер ФРГ Шольц назвал «правильным» решение МИД Германии о высылке двух российских дипломатов

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16 декабря 2021, 14:34 Источник: ТАСС

Олаф Шольц, фото: Alexander Flocke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «ясным» и «правильным» решение немецких властей о высылке двух российских дипломатов из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Приговор по делу об убийстве в парке Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок дала на это ясный ответ»,- высказал он.

Ранее сообщалось, что Высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства РФ». Этот факт стал основной причиной высылки российских дипломатов.

Посольство РФ в Берлине заявило решительный протест МИД Германии после объявления двух дипломатов персонами нон грата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в ближайшее время МИД РФ озвучит официальное заявление по ответным мерам.

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