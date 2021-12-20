Президент Польши обвинил Россию в поддержке миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Аргументы Недели → В мире 13+

20 декабря 2021, 17:25 Источник: Интерфакс

польско-белорусская граница, фото: Ulf Mauder/dpa/globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе поддерживается Россией. Последние месяцы там наблюдается активный наплыв беженцев, пытающихся нелегально попасть в европейские страны.

«… кризис на границе … был спровоцирован режимом в Белоруссии. Но, без сомнения, он поддерживается Москвой, потому что никто, мне кажется, не сомневается, что эти действия скоординированы с ними»,- высказал политик.

Напомним, что ситуация на границе с Польшей осложнилась 8 ноября, когда с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Европу.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что при помощи дипломатических усилий ЕС удалось остановить потоки обманутых пустыми обещаниями мигрантов через Белоруссию к европейским границам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости