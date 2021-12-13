Боррель: Евросоюз считает, что справился с миграционным кризисом на границе с Белоруссией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сообщество считает, что справилось с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.
По словам Жозепа Борреля, при помощи дипломатических усилий Европейскому союзу удалось остановить потоки обманутых пустыми обещаниями мигрантов через Белоруссию к границам ЕС.
Дипломат добавил, что "теперь проблемы у президента Белоруссии Александра Лукашенко". "Эта ситуация показала, что мы едины и можем достигнуть результатов. Я удовлетворен", – заключил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 13 декабря, Жозеп Боррель.
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