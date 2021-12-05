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Белоруссия намерена в ближайшие дни «адекватно» ответить на западные санкции

, 22:44 Источник: ТАСС

Белоруссия намерена в ближайшие дни «адекватно» ответить на западные санкции
Роман Головченко, vpk.gov.by/globallook.com

Белоруссия в ближайшие дни может ввести в действие ответные санкции в отношении Запада. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся»,- заявил Головченко. Он пообещал, что меры «будут приняты абсолютно адекватные» и «это только часть из них».

2 декабря Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В «черный список» попали государственная авиакомпания «Белавиа», белорусский пограничный спецназ - Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), белорусское государственное туристическое агентство «Центркурорт», компании «Гродно Азот», «Белшина», «Белоруснефть», а также ряд турагентств и гостиниц. 

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