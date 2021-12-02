Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

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2 декабря 2021, 20:31

польско-белорусская граница, фото: Ulf Mauder/dpa/globallookpress.com

Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Последние месяцы беженцы пытаются нелегально проникнуть в европейские страны.

В «черный список» попали государственная авиакомпания «Белавиа», сирийская авиакомпания Cham Wings, белорусский пограничный спецназ - Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), белорусское государственное туристическое агентство «Центркурорт», компании «Гродно Азот», «Белшина», «Белоруснефть», а также ряд турагентств и гостиниц.

Кроме того, введены ограничения против семнадцати физических лиц, в частности, главы Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо, командира ОСАМ Игоря Крючкова, пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, руководителей белорусских пограничных подразделений и судей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности остановить транзит газа из России в случае закрытия границы Польшей.

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