Ежегодный Давосский форум перенесли на лето из-за омикрон-штамма

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20 декабря 2021, 16:32 Источник: ТАСС

Давосский форум, 2020 год, Guo Chen/globallook.com

Давосский форум, который планировалось провести 17-21 января, перенесен на лето из-за распространения в мире омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает в понедельник штаб-квартира Всемирного экономического форума в Женеве.

«Всемирный экономический форум перенесет проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределенности по поводу омикрон-штамма,- говорится в сообщении. - Теперь она планируется на начало лета».

В штаб-квартире Форума заявили, что из-за пандемии коронавируса стало «крайне трудно проводить встречи с личным присутствием». В январе в Давосе планировалось обеспечить строгое соблюдение всех противоэпидемических требований, однако «высокая заразность омикрон-штамма и его воздействие на поездки и мобильность сделали необходимым перенос встречи»,- заявили в Женеве.

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