Путин считает, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2021, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что диалог России и Европы требует честности и избавления от фобий и проблем прошлого для достижения позитивного этапа отношений. Об этом российский лидер заявил, выступая по видеосвязи на «давосской неделе».

Путин отметил, что «нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, нужно избавиться от фобий прошлого, от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, смотреть в будущее».

«Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап наших отношений. Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться», - сказал президент России, добавив, что «любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной».

Ранее Путин заявил, что глобальный военный конфликт в нынешнюю эпоху привел бы к концу цивилизации.